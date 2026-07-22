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Каземиро подписал контракт с «Интер Майами» до конца сезона-2027 года

Каземиро подписал контракт с «Интер Майами» до конца сезона 2027 года
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Футбольный клуб «Интер Майами» объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником Каземиро.

Пятикратный обладатель Кубка Лиги чемпионов УЕФА присоединился к клубу в качестве свободного агента и останется на контракте до конца сезона 2027 года с возможностью продления до июня 2029 года. Полузащитник усилит состав команды в ожидании получения визы.

Ранее «Манчестер Юнайтед» подтвердил уход Каземиро из клуба. В сезоне-2025/2026 он сыграл в 34 матчах английской Премьер-лиги, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

До «Манчестер Юнайтед» Каземиро выступал за «Сан‑Паулу» (2010-2013), «Реал» (2013-2022) и «Порту» (2014-2015).

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