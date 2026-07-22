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«Астон Вилла» согласовала аренду Алехандро Гарначо из «Челси» — Романо

«Астон Вилла» согласовала аренду Алехандро Гарначо из «Челси» — Романо
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«Астон Вилла» согласовала аренду вингера «Челси» Алехандро Гарначо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X.

По информации инсайдера, соглашение об аренде включает пункт о выкупе игрока при определённых условиях. В приглашении аргентинца заинтересован главный тренер бирмингемского клуба Унаи Эмери.

В минувшем сезоне Гарначо провёл 39 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Гарначо составляет € 28 млн.

Ранее «Астон Виллу» покинул полузащитник Морган Роджерс, перейдя в «Челси». Предположительно, лондонцы заплатили за футболиста сборной Англии за £ 117 млн (€ 137 млн).

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