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Отдам все, что у меня есть. Каземиро — о подписании контракта с Интер Майами

«Отдам всё, что у меня есть». Каземиро — о подписании контракта с «Интер Майами»
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Полузащитник Каземиро поделился эмоциями после подписания контракта с «Интер Майами». Клуб объявил о заключении соглашения с бразильским игроком сегодня, 22 июля.

«Больше всего меня мотивирует — и, думаю, это справедливо для любого игрока, — желание побеждать и постоянно развиваться. Проект, который клуб представил мне, а также усилия всех, кто помог мне оказаться здесь, очень много для меня значат.

Я невероятно благодарен и не могу дождаться начала работы, чтобы оправдать это доверие — не только в течение 90 минут в день матча, но и каждый день на тренировках. Всё, что я могу сказать, — спасибо. Я отдам всё, что у меня есть, чтобы отплатить клубу за проявленные ко мне симпатию и доверие», — приводит слова Каземиро официальный сайт «Интер Майами».

Последним клубом Каземиро был «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2022 года. До этого футболист играл за «Сан‑Паулу» (2010-2013), «Реал» (2013-2022) и «Порту» (2014-2015).

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