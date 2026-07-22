«Отдам всё, что у меня есть». Каземиро — о подписании контракта с «Интер Майами»

Полузащитник Каземиро поделился эмоциями после подписания контракта с «Интер Майами». Клуб объявил о заключении соглашения с бразильским игроком сегодня, 22 июля.

«Больше всего меня мотивирует — и, думаю, это справедливо для любого игрока, — желание побеждать и постоянно развиваться. Проект, который клуб представил мне, а также усилия всех, кто помог мне оказаться здесь, очень много для меня значат.

Я невероятно благодарен и не могу дождаться начала работы, чтобы оправдать это доверие — не только в течение 90 минут в день матча, но и каждый день на тренировках. Всё, что я могу сказать, — спасибо. Я отдам всё, что у меня есть, чтобы отплатить клубу за проявленные ко мне симпатию и доверие», — приводит слова Каземиро официальный сайт «Интер Майами».

Последним клубом Каземиро был «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2022 года. До этого футболист играл за «Сан‑Паулу» (2010-2013), «Реал» (2013-2022) и «Порту» (2014-2015).