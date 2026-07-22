15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: уход Воробьёва — не потеря для «Локомотива», Комличенко не ниже уровнем

Сёмин: уход Воробьёва — не потеря для «Локомотива», Комличенко не ниже уровнем
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о переходе нападающего Дмитрия Воробьёва из столичного клуба в «Краснодар», сравнив его с форвардом железнодорожников Николаем Комличенко.

«Локомотив» любит играть на контратаках. Там есть быстрые игроки, которые будут заменять Воробьёва, там есть Комличенко, который не ниже уровнем. Уход Воробьёва — никакая не потеря для «Локо». Тем более он вернулся домой — его можно понять. Держать насильно тоже не имеет смысла», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги 28-летний Дмитрий Воробьёв провёл 26 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. Также на его счету восемь игр и два гола в Фонбет Кубке России.

Николай Комличенко в минувшем зоне сыграл 26 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, набрав 10+4 по «гол+пас».

Материалы по теме
«Краснодар» вернул Воробьёва, «Зенит» претендует на Головина. LIVE трансферов РПЛ
Live
«Краснодар» вернул Воробьёва, «Зенит» претендует на Головина. LIVE трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android