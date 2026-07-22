Сёмин: уход Воробьёва — не потеря для «Локомотива», Комличенко не ниже уровнем

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о переходе нападающего Дмитрия Воробьёва из столичного клуба в «Краснодар», сравнив его с форвардом железнодорожников Николаем Комличенко.

«Локомотив» любит играть на контратаках. Там есть быстрые игроки, которые будут заменять Воробьёва, там есть Комличенко, который не ниже уровнем. Уход Воробьёва — никакая не потеря для «Локо». Тем более он вернулся домой — его можно понять. Держать насильно тоже не имеет смысла», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги 28-летний Дмитрий Воробьёв провёл 26 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. Также на его счету восемь игр и два гола в Фонбет Кубке России.

Николай Комличенко в минувшем зоне сыграл 26 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, набрав 10+4 по «гол+пас».