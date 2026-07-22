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Тернавский: Дзюбе уже 37 лет — о каком «Спартаке» может идти речь?

Тернавский: Дзюбе уже 37 лет — о каком «Спартаке» может идти речь?
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Бывший футболист сборной России Владислав Тернавский высказался о перспективах нападающего Артёма Дзюбы вернуться в московский «Спартак».

«У Дзюбы уже не тот возраст, чтобы играть в «Спартаке». Приходит возраст, когда пора заканчивать с футболом. Если бы ему было 25 лет — другое дело, а сейчас ему уже 37. О каком «Спартаке» может идти речь? Это физиология человека, скорость, выносливость, прыгучесть пропадают», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Дзюба выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год. Футболист также известен по выступлениям за «Зенит», «Локомотив» и «Акрон».

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