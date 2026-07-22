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Луиш Фигу озвучил кандидатов на получение «Золотого мяча»

Луиш Фигу озвучил кандидатов на получение «Золотого мяча»
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Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу назвал кандидатов на получение «Золотого мяча».

«Хотя Родри не блистал ни голами, ни результативными передачами на чемпионате мира, он провёл исключительный турнир. Мбаппе благодаря тому, что он показал на чемпионате мира, тоже должен быть среди кандидатов.

Я думаю, что Витинья и Дуэ провели замечательный сезон, даже если чемпионат мира сложился для них не лучшим образом, особенно в составе сборной Португалии, но они заслуживают того, чтобы быть в списке кандидатов», — приводит слова Фигу Marca.

«Золотой мяч» ежегодно присуждается лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Действующим обладателем награды является форвард «ПСЖ» Усман Дембеле.

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