Тренер Аргентины, ударивший Ольмо: если увижу, я перед ним извинюсь

Тренер Аргентины Роберто Айяла, ударивший полузащитника Испании Даниэля Ольмо после финала ЧМ-2026, выразил желание извиниться перед футболистом. В этом матче южноамериканцы уступили испанцам со счётом 0:1.

«Если я увижу Дани Ольмо, я лично перед ним извинюсь. Что происходит на поле, остаётся на поле.

Испания была лучшей командой и заслужила победу», — сказал Айяла в эфире Valencia Capital Radio.

После финального свистка на поле случилась потасовка. Защитник сборной Аргентины Науэль Молина ударил рукой в грудь пробегавшего мимо него капитана испанцев Родри. Между ними началась перепалка, к которой присоединились и другие футболисты, в том числе аргентинский полузащитник Леандро Паредес. Сначала аргентинец агрессивно схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем атаковал полузащитника Гави, который пытался вступиться за товарища.

Кроме того, член тренерского штаба сборной Аргентины Роберто Айяла после финального свистка спорил с полузащитником испанцев Даниэлем Ольмо, а затем ударил его.