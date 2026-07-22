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Тренер Аргентины, ударивший Ольмо: если увижу, я перед ним извинюсь

Тренер Аргентины, ударивший Ольмо: если увижу, я перед ним извинюсь
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Тренер Аргентины Роберто Айяла, ударивший полузащитника Испании Даниэля Ольмо после финала ЧМ-2026, выразил желание извиниться перед футболистом. В этом матче южноамериканцы уступили испанцам со счётом 0:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Если я увижу Дани Ольмо, я лично перед ним извинюсь. Что происходит на поле, остаётся на поле.

Испания была лучшей командой и заслужила победу», — сказал Айяла в эфире Valencia Capital Radio.

После финального свистка на поле случилась потасовка. Защитник сборной Аргентины Науэль Молина ударил рукой в грудь пробегавшего мимо него капитана испанцев Родри. Между ними началась перепалка, к которой присоединились и другие футболисты, в том числе аргентинский полузащитник Леандро Паредес. Сначала аргентинец агрессивно схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем атаковал полузащитника Гави, который пытался вступиться за товарища.

Кроме того, член тренерского штаба сборной Аргентины Роберто Айяла после финального свистка спорил с полузащитником испанцев Даниэлем Ольмо, а затем ударил его.

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