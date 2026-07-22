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ФИФА отчиталась об отсутствии договорных матчей на ЧМ‑2026

ФИФА отчиталась об отсутствии договорных матчей на ЧМ‑2026
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Целевая группа ФИФА по обеспечению честности соревнований не выявила признаков договорных матчей или подозрительной ставочной активности на чемпионате мира 2026 года, сообщает Sbcnews.

В ходе турнира специалисты в реальном времени отслеживали букмекерские рынки и ход всех 104 матчей. Анализ данных не выявил ни одного случая, который мог бы указывать на манипулирование результатами.

Для мониторинга ФИФА собирала отчёты о движении ставок, информацию от участников рабочей группы и сообщения о возможных нарушениях. Все сведения анализировались и передавались организациям, участвующим в контроле за чистотой соревнований.

В работе группы участвовали представители футбольных конфедераций и федераций США, Канады и Мексики, а также ФБР, Интерпол, Управление ООН по наркотикам и преступности, Совет Европы, Sportradar, Международная ассоциация честности ставок и другие структуры.

ФИФА намерена продолжить сотрудничество с этими организациями на будущих турнирах — в том числе на женском чемпионате мира 2027 года.

Сборная Испании стала победителем ЧМ-2026, обыграв команду Аргентины. Турнир проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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