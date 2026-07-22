ФИФА отчиталась об отсутствии договорных матчей на ЧМ‑2026

Целевая группа ФИФА по обеспечению честности соревнований не выявила признаков договорных матчей или подозрительной ставочной активности на чемпионате мира 2026 года, сообщает Sbcnews.

В ходе турнира специалисты в реальном времени отслеживали букмекерские рынки и ход всех 104 матчей. Анализ данных не выявил ни одного случая, который мог бы указывать на манипулирование результатами.

Для мониторинга ФИФА собирала отчёты о движении ставок, информацию от участников рабочей группы и сообщения о возможных нарушениях. Все сведения анализировались и передавались организациям, участвующим в контроле за чистотой соревнований.

В работе группы участвовали представители футбольных конфедераций и федераций США, Канады и Мексики, а также ФБР, Интерпол, Управление ООН по наркотикам и преступности, Совет Европы, Sportradar, Международная ассоциация честности ставок и другие структуры.

ФИФА намерена продолжить сотрудничество с этими организациями на будущих турнирах — в том числе на женском чемпионате мира 2027 года.

Сборная Испании стала победителем ЧМ-2026, обыграв команду Аргентины. Турнир проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.