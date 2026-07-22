«Будет опять муторная история». Генич — о чемпионате России сезона-2026/2027

Российский комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.

«Многие считают, что «Зенит» чемпик и в этот раз он выиграет гораздо убедительнее. Но, по большому счёту, ничего не поменялось. Пришёл только Фелипе Аугусто. Я смотрел матчи «Зенита» подготовительные, они играли с «Нефчи», «Црвеной Звездой», и это был один «Зенит». А в матче со «Спартаком» мы увидели вообще другой «Зенит». Настолько пустой «Зенит» в атаке… Это будет опять муторная история, где «Зенит» будет играть за счёт индивидуального класса. Сложнее уже невозможно. Я думаю, что это будет ровно та же возня среди многих клубов. Я думаю, что подтянется «Спартак» и, скорее всего, «Динамо» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».