15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

19-летний Пау Кубарси — самый дорогой защитник в мире по версии Transfermarkt

19-летний Пау Кубарси — самый дорогой защитник в мире по версии Transfermarkt
Комментарии

Защитник сборной Испании и «Барселоны» Пау Кубарси в 19 лет стал самым дорогим футболистом мира на своей позиции наряду с французом Вильямом Салиба. Аналитический портал Transfermarkt по итогам чемпионата мира 2026 года повысил цену испанца на € 20 млн. На данный момент рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) признала Кубарси лучшим молодым игроком ЧМ-2026. На турнире защитник провёл все восемь матчей и не отметился результативными действиями, при этом сборная Испании пропустила всего лишь один гол и выиграла Кубок мира, победив в финале Аргентину (1:0).

Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Испания-2026 vs Испания-2010
Испания-2026 vs Испания-2010
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android