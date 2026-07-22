19-летний Пау Кубарси — самый дорогой защитник в мире по версии Transfermarkt

Защитник сборной Испании и «Барселоны» Пау Кубарси в 19 лет стал самым дорогим футболистом мира на своей позиции наряду с французом Вильямом Салиба. Аналитический портал Transfermarkt по итогам чемпионата мира 2026 года повысил цену испанца на € 20 млн. На данный момент рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) признала Кубарси лучшим молодым игроком ЧМ-2026. На турнире защитник провёл все восемь матчей и не отметился результативными действиями, при этом сборная Испании пропустила всего лишь один гол и выиграла Кубок мира, победив в финале Аргентину (1:0).