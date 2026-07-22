15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

МЛС расследует возможное нарушение правил Интер Майами при подписании Каземиро

МЛС расследует возможное нарушение правил «Интер Майами» при подписании Каземиро — TA
Комментарии

Лига МЛС ведёт расследование в отношении «Интер Майами»: клуб подозревают в нарушении правил о недопустимости вмешательства в переговоры с игроками при подписании контракта с бразильским полузащитником Каземиро. Приоритетное право на переговоры с футболистом изначально принадлежало «Лос-Анджелес Гэлакси», компенсация для клуба будет определена после завершения проверки. Об этом сообщает The Athletic.

При этом «Интер Майами» официально подтвердил подписание Каземиро — футболист заключил краткосрочный контракт до лета 2027 года с опцией продления до 2029 года.

В прошлом сезоне Каземиро выступал за «Манчестер Юнайтед»: провёл 33 матча, забил девять голов и помог команде занять третье место и квалифицироваться в Лигу чемпионов УЕФА. Ранее в составе мадридского «Реала» он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, а за сборную Бразилии провёл 91 матч.

Материалы по теме
«Отдам всё, что у меня есть». Каземиро — о подписании контракта с «Интер Майами»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android