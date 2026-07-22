МЛС расследует возможное нарушение правил «Интер Майами» при подписании Каземиро — TA

Лига МЛС ведёт расследование в отношении «Интер Майами»: клуб подозревают в нарушении правил о недопустимости вмешательства в переговоры с игроками при подписании контракта с бразильским полузащитником Каземиро. Приоритетное право на переговоры с футболистом изначально принадлежало «Лос-Анджелес Гэлакси», компенсация для клуба будет определена после завершения проверки. Об этом сообщает The Athletic.

При этом «Интер Майами» официально подтвердил подписание Каземиро — футболист заключил краткосрочный контракт до лета 2027 года с опцией продления до 2029 года.

В прошлом сезоне Каземиро выступал за «Манчестер Юнайтед»: провёл 33 матча, забил девять голов и помог команде занять третье место и квалифицироваться в Лигу чемпионов УЕФА. Ранее в составе мадридского «Реала» он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, а за сборную Бразилии провёл 91 матч.