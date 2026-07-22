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Непомнящий: не видел никаких провокационных действий со стороны Соболева

Непомнящий: не видел никаких провокационных действий со стороны Соболева
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Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о поведении нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче за OLIMPBET Суперкубок России с московским «Спартаком». Игра прошла 18 июля. В этой встрече красно-белые уступили сине-бело-голубым (1:1, 2:4 пен.). Соболев сравнял счёт на 90+8-й минуте, реализовав пенальти за игру рукой защитника красно-белых Александера Джику, а затем отпраздновал гол у трибуны болельщиков «Спартака». Нападающий вызван в КДК.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Я не видел никаких провокационных действий со стороны Соболева. Но я согласен, что парень ведёт себя не совсем правильно. Однако это не значит, что его нужно дисквалифицировать, как многие говорят», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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