Непомнящий: не видел никаких провокационных действий со стороны Соболева

Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о поведении нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче за OLIMPBET Суперкубок России с московским «Спартаком». Игра прошла 18 июля. В этой встрече красно-белые уступили сине-бело-голубым (1:1, 2:4 пен.). Соболев сравнял счёт на 90+8-й минуте, реализовав пенальти за игру рукой защитника красно-белых Александера Джику, а затем отпраздновал гол у трибуны болельщиков «Спартака». Нападающий вызван в КДК.

«Я не видел никаких провокационных действий со стороны Соболева. Но я согласен, что парень ведёт себя не совсем правильно. Однако это не значит, что его нужно дисквалифицировать, как многие говорят», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.