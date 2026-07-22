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Восхищаюсь им давно. Бекхэм — о новичке Интер Майами Каземиро

«Восхищаюсь им давно». Бекхэм — о новичке «Интер Майами» Каземиро
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Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал переход полузащитника Каземиро в клуб. О заключении соглашения с бразильским футболистом клуб объявил сегодня, 22 июля.

«Я очень рад приветствовать Каземиро и его семью в «Интер Майами». Это человек и футболист, которыми я восхищаюсь уже долгое время. Он — победитель, добившийся больших успехов в футболе. После невероятной карьеры в мадридском «Реале» и «Манчестер Юнайтед» я очень рад, что он решил сделать Майами своим следующим домом», — приводит слова Бекхэма официальный сайт «Интер Майами».

Последним клубом Каземиро был «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2022 года. До этого футболист играл за «Сан‑Паулу» (2010-2013), «Реал» (2013-2022) и «Порту» (2014-2015).

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