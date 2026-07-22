Лепсая поделился информацией о ситуации с продлением контракта Барко со «Спартаком»

Футбольный функционер Тимур Лепсая поделился информацией о ситуации с продлением контракта полузащитника Эсекьеля Барко с московским «Спартаком».

— С нами был его агент, с которым я много лет дружу, и нет договорённости. На сегодняшний день договорённости нет. И в срок упирается, и в выплаты упирается.

— Ну, это правда, что он хочет пять лет контракта?

— Ему дали четыре года контракта и по срокам есть вопросы. Там самые большие проблемы со сроками выплат. Там есть подъёмные и есть агентские и «Спартак» их разбивает, а не футболиста не агента это не устраивает. Поэтому не стоит затягивать до последнего момента переподписание футболиста.

— Ну, а станет трагедией, если сейчас за год до окончания контракта он развернётся и скажет: «Я не буду переподписывать»?

— Что вся армия болельщиков красно-белых сделает? Они же захейтят всех! Они сами себя поставили в тупик, — сказал Лепсая в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Барко играет за московский клуб с лета 2024 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение полузащитника со «Спартаком» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.