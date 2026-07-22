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Вильям Салиба отказался от операции после травмы позвоночника — L'Équipe

Вильям Салиба отказался от операции после травмы позвоночника — L'Équipe
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Защитник сборной Франции и лондонского «Арсенала» Вильям Салиба отказался от операции, несмотря на травму позвоночника. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации издания, вместо хирургического вмешательства француз пройдёт длительный курс восстановления, из-за чего пропустит несколько месяцев.

Ранее в прессе появилась информация, что Салиба получил тяжёлую травму позвоночника за два месяца до старта чемпионата мира по футболу — 2026, но всё равно сыграл на турнире, принимая обезболивающие и ежедневно получая специализированную помощь. Защитник провёл на турнире шесть матчей, в последнем из которых, с Испанией (0:2), получил повреждение на 30-й минуте и покинул поле.

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