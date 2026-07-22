Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес может перейти в «ПСЖ», сообщает издание El Desmarque.

По информации источника, футболист недоволен предложением клуба о продлении контракта: его не устраивают уровень зарплаты и перспективы получения игрового времени при тренере Хансе-Дитере Флике. Игрок ощущает, что его недооценивают, и готов покинуть команду, если условия не улучшат.

При этом Торреса привлекает вариант с «ПСЖ»: агенты игрока в курсе предложения парижан. Футболиста подкупает то, что тренер Луис Энрике видит для него значимую роль в команде.

Действующее соглашение Торреса с «Барселоной» рассчитано до июня 2027 года. Спортивный директор Деку, по данным СМИ, оценил возможный трансфер в € 50 млн.