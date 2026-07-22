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Юрий Сёмин считает, что «Спартак» не нуждается в усилении

Юрий Сёмин считает, что «Спартак» не нуждается в усилении
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Российский тренер Юрий Сёмин высказал мнение, что московский «Спартак» не нуждается в усилении состава.

«Спартак» уже все позиции усилил — чемпионат вот-вот начнётся. У красно-белых хорошая обойма игроков. Самое главное — реализовать то, что они имеют», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

По результатам прошлого сезона московский «Спартак» занял четвёртое место в чемпионате России, набрав 52 очка за 30 матчей. Также красно-белые стали обладателями Кубка страны, победив в финале «Краснодар». В матче за Суперкубок России «Спартак» уступил «Зениту» (1:1, 2:4 пен.).

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