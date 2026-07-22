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L'Équipe раскрыл, когда Зидан подпишет контракт главного тренера сборной Франции

L'Équipe раскрыл, когда Зидан подпишет контракт главного тренера сборной Франции
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Федерация футбола Франции (FFF) планирует сообщить о подписании контракта с Зинедином Зиданом в следующий вторник, 28 июля, сообщает L'Équipe. Специалист станет главным тренером сборной Франции.

Ожидается, что Зидан подпишет четырёхлетний контракт.

Французская команда завершила выступление на чемпионате мира 2026 года под руководством Дидье Дешама, который ранее объявил об уходе после окончания турнира. В матче за третье место на ЧМ-2026 сборная Франции уступила Англии со счётом 4:6.

Зидан находился без тренерской работы с 2021 года. Ранее он дважды возглавлял «Реал»: в 2016-м, 2018-м и с 2019-го по 2021-й. За время его работы мадридский клуб завоевал 11 трофеев, включая три титула победителя Лиги чемпионов УЕФА.

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