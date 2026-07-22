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Хусанов и Доку готовятся подписать новые контракты с Манчестер Сити до 2031 года — TA

Хусанов и Доку готовятся подписать новые контракты с «Манчестер Сити» до 2031 года — TA
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Защитник Абдукодир Хусанов и полузащитник Жереми Доку находятся на стадии подписания новых контрактов с «Манчестер Сити» до 2031 года, сообщает журналист The Athletic Сэм Ли в соцсети.

Действующее соглашение Хусанова с клубом рассчитано до 2029 года. Контракт Доку с «Манчестер Сити» действует до июня 2028 года.

В прошедшем сезоне Хусанов провёл за команду 37 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Полузащитник Жереми Доку принял участие в 47 играх, забив восемь мячей и сделав 14 результативных передач.

Ранее контракт с «Манчестер Сити» до 2030 года продлил полузащитник Филип Фоден.

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