Transfermarkt назвал самых дорогих игроков мира после ЧМ-2026
Интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных стоимостей футболистов после чемпионата мира 2026 года. Наиболее дорогими игроками стали нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и вингер национальной команды Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль. Цена обоих футболистов достигает € 220 млн.
Полностью топ-10 самых дорогих футболистов мира после ЧМ-2026 выглядит следующим образом:
- Эрлинг Холанд – € 220 млн.
- Ламин Ямаль – € 220 млн.
- Килиан Мбаппе – € 200 млн.
- Майкл Олисе – € 170 млн.
- Джуд Беллингем – € 160 млн.
- Педри – € 140 млн.
- Винисиус Жуниор – € 140 млн.
- Витинья – € 140 млн.
- Жоау Невеш – € 140 млн.
- Деклан Райс – € 120 млн.
Чемпионат мира по футболу 2026 года выиграла Испания, победив в финале Аргентину со счётом 1:0.
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