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Transfermarkt назвал самых дорогих игроков мира после ЧМ-2026

Transfermarkt назвал самых дорогих игроков мира после ЧМ-2026
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Интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных стоимостей футболистов после чемпионата мира 2026 года. Наиболее дорогими игроками стали нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и вингер национальной команды Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль. Цена обоих футболистов достигает € 220 млн.

Полностью топ-10 самых дорогих футболистов мира после ЧМ-2026 выглядит следующим образом:

  1. Эрлинг Холанд – € 220 млн.
  2. Ламин Ямаль – € 220 млн.
  3. Килиан Мбаппе – € 200 млн.
  4. Майкл Олисе – € 170 млн.
  5. Джуд Беллингем – € 160 млн.
  6. Педри – € 140 млн.
  7. Винисиус Жуниор – € 140 млн.
  8. Витинья – € 140 млн.
  9. Жоау Невеш – € 140 млн.
  10. Деклан Райс – € 120 млн.

Чемпионат мира по футболу 2026 года выиграла Испания, победив в финале Аргентину со счётом 1:0.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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