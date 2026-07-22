Transfermarkt назвал самых дорогих игроков мира после ЧМ-2026

Интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных стоимостей футболистов после чемпионата мира 2026 года. Наиболее дорогими игроками стали нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и вингер национальной команды Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль. Цена обоих футболистов достигает € 220 млн.

Полностью топ-10 самых дорогих футболистов мира после ЧМ-2026 выглядит следующим образом:

Эрлинг Холанд – € 220 млн. Ламин Ямаль – € 220 млн. Килиан Мбаппе – € 200 млн. Майкл Олисе – € 170 млн. Джуд Беллингем – € 160 млн. Педри – € 140 млн. Винисиус Жуниор – € 140 млн. Витинья – € 140 млн. Жоау Невеш – € 140 млн. Деклан Райс – € 120 млн.

Чемпионат мира по футболу 2026 года выиграла Испания, победив в финале Аргентину со счётом 1:0.