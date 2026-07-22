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ФБР задержало президента Аргентинской ассоциации футбола после финала ЧМ-2026 — TN

ФБР задержало президента Аргентинской ассоциации футбола после финала ЧМ-2026 — TN
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Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало президента Аргентинской ассоциации футбола (AFA) Клаудио Тапиа в аэропорту Нью-Йорка после финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Аргентины уступила Испании (0:1), сообщает TN.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

У руководителя и других членов организации изъяли компьютеры и мобильные телефоны. Тапиа должен явиться для дачи показаний в суд Южного округа Флориды 30 июля.

Эпизод произошёл на фоне расследования финансовых и коммерческих сделок, связанных с AFA.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Южноамериканская команда является трёхкратным чемпионом мира.

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