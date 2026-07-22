Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от нового сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Ждём 1-й тур. Интересно, как команды подойдут к первым матчам. Но, думаю, уровень будет совсем другим, нежели тот, что мы видели целый месяц на чемпионате мира. Фаворит — «Зенит». Но хочется, чтобы напряжение, которое было на протяжении трёх последних сезонов, сохранилось и в этом году. Пусть к «Краснодару» и «Зениту» в борьбе за титул добавится ещё как минимум одна команда. Хочется, чтобы «Спартак» наконец-то включился, чтоб интереснее было смотреть. Надеюсь, что и середнячки типа «Ахмата» и «Рубина» подтянутся и будут биться за первую пятёрку. Интересно посмотреть на «Балтику» — всё-таки важно доказать, что первый сезон после возвращения был неслучайным. Хочется, чтобы борьба была везде — и вверху, и в середине, и внизу турнирной таблицы», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Первый матч нового сезона чемпионата России состоится 24 июля, в нём встретятся ЦСКА и «Балтика».