Потенциальные совладельцы «Ливерпуля» хотят подписать Винисиуса и Олисе — indykaila News

Консорциум потенциальных совладельцев «Ливерпуля», возглавляемый британско‑индийским бизнесменом Амитом Бхатией (бывшим совладельцем «Куинз Парк Рейнджерс») при поддержке семьи и при участии основателя Amazon Джеффа Безоса, обозначил амбициозные планы по развитию клуба.

Как сообщает Indykaila News в соцсети, цель инвесторов — превратить «Ливерпуль» в главный клуб мирового футбола. Для этого они намерены провести масштабную трансферную кампанию. Ключевыми целями консорциума стали топ-игроки — Винисиус Жуниор из мадридского «Реала» и Майкл Олисе из «Баварии».

Ранее сообщалось, что руководство американской инвестиционной компании Fenway Sports Group, владеющей «Ливерпулем», ведёт переговоры о продаже миноритарной доли в клубе.