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Омония — Кайрат, результат матча 22 июля 2026, счет 1:0, 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2026/2027

«Кайрат», больше тайма играя в большинстве, уступил «Омонии» в квалификационном раунде ЛЧ
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Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались кипрская «Омония» и казахстанский «Кайрат». Встреча прошла на стадионе «Нео ГСП» (Никосия, Кипр). Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
22 июля 2026, среда. 20:00 МСК
Омония
Никосия, Кипр
Окончен
1 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Андреу – 13'    
Удаления: Него – 33' / нет

Счёт в матче открыл Панайотис Андреу. Полузащитник хозяев поля отличился в начале встречи на 13-й минуте. На 33-й минуте защитник кипрского клуба Лоик Него получил красную карточку и покинул поле.

Отметим, что во встрече также принял участие бывший футболист «Краснодара» и сборной Беларуси Александр Мартынович. Защитник провёл на поле все 90 минут.

Ответная встреча команд пройдёт через неделю, 29 июля.

Календарь квалификационного раунда Лиги чемпионов-2026/2027
Турнирная сетка квалификационного раунда Лиги чемпионов-2026/2027
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