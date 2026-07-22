«Кайрат», больше тайма играя в большинстве, уступил «Омонии» в квалификационном раунде ЛЧ

Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались кипрская «Омония» и казахстанский «Кайрат». Встреча прошла на стадионе «Нео ГСП» (Никосия, Кипр). Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Счёт в матче открыл Панайотис Андреу. Полузащитник хозяев поля отличился в начале встречи на 13-й минуте. На 33-й минуте защитник кипрского клуба Лоик Него получил красную карточку и покинул поле.

Отметим, что во встрече также принял участие бывший футболист «Краснодара» и сборной Беларуси Александр Мартынович. Защитник провёл на поле все 90 минут.

Ответная встреча команд пройдёт через неделю, 29 июля.