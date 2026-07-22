Пер Мертезакер может занять пост в Немецком футбольном союзе — Sky Sport Germany

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Германии Пер Мертезакер может стать управляющим директором по спорту в Немецком футбольном союзе (DFB), сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, Немецкий футбольный союз продолжает переговоры с Мертезакером относительно данной должности. Ожидается, что он сменит Андреаса Реттига, который покинет свой пост в конце года. Мертезакер выразил готовность присоединиться к DFB и работать в команде с новым главным тренером сборной Юргеном Клоппом.

Пер Мертезакер завершил игровую карьеру в 2018 году. За свою карьеру он выступал не только за «Арсенал», но также за «Ганновер» и «Вердер». В составе сборной Германии защитник провёл 104 матча, забил четыре гола и стал чемпионом мира в 2014 году.