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Стала известна сумма, которую заработал Дэвид Бекхэм на ЧМ-2026 — Marca

Стала известна сумма, которую заработал Дэвид Бекхэм на ЧМ-2026 — Marca
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Бывший футболист сборной Англии и совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм заработал около $ 25 млн благодаря участию в рекламных кампаниях во время чемпионата мира — 2026, сообщает Marca.

Бывший капитан сборной Англии участвовал в рекламных кампаниях как минимум 11 брендов. Бекхэм заработал больше певицы Шакиры, доходы которой оцениваются в $ 20 млн.

В чемпионате мира приняли участие 48 национальных команд. Турнир прошёл в трёх странах — США, Канаде и Мексике — с 11 июня по 19 июля. Чемпионом мира стала сборная Испании, обыгравшая в финале национальную команду Аргентины со счётом 1:0 в дополнительное время.

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