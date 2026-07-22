Стала известна сумма, которую заработал Дэвид Бекхэм на ЧМ-2026 — Marca

Бывший футболист сборной Англии и совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм заработал около $ 25 млн благодаря участию в рекламных кампаниях во время чемпионата мира — 2026, сообщает Marca.

Бывший капитан сборной Англии участвовал в рекламных кампаниях как минимум 11 брендов. Бекхэм заработал больше певицы Шакиры, доходы которой оцениваются в $ 20 млн.

В чемпионате мира приняли участие 48 национальных команд. Турнир прошёл в трёх странах — США, Канаде и Мексике — с 11 июня по 19 июля. Чемпионом мира стала сборная Испании, обыгравшая в финале национальную команду Аргентины со счётом 1:0 в дополнительное время.