AFA выступила с заявлением на фоне информации о задержании в США президента организации

Аргентинская ассоциации футбола (AFA) выступила с заявлением на фоне информации о задержании Федеральным бюро расследований (ФБР) президента организации Клаудио Тапиа после финала чемпионата мира 2026 года. Сборная Аргентины уступила Испании (0:1).

«В свете сообщений в СМИ, распространившихся в последние часы, Аргентинская футбольная ассоциация считает необходимым сделать следующее уточнение:

Документ, на который ссылаются в различных публикациях, не является повесткой в суд, направленной президенту AFA Клаудио Тапиа.

Повестка, выданная Окружным судом США Южного округа Флориды, адресована третьему лицу, которое обязано явиться в суд и, возможно, предоставить документацию и переписку, касающиеся различных лиц, включая должностных лиц этой ассоциации.

Следовательно, абсолютно неверно утверждать, что Клаудио Тапиа был вызван в суд для дачи показаний судебной системой США, так же как неверно утверждать, что у них были изъяты мобильные телефоны или любые другие электронные устройства.

Указанный документ не предусматривает каких-либо личных мер в отношении президента AFA, не обязывает его к явке, не налагает на них никаких процессуальных обязательств и не содержит сведений о каких-либо процедурах ареста или конфискации их имущества.

Распространение неточной или преднамеренно искажённой информации порождает серьёзную дезинформацию и несправедливо затрагивает честь и имидж людей и учреждений», — говорится в сообщении пресс-службы на странице Аргентинской ассоциации футбола в социальной сети Х.