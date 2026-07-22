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Это и мечта, и кошмар. Агбонлахор — о возможном переходе Гарначо в Астон Виллу

«Это и мечта, и кошмар». Агбонлахор — о возможном переходе Гарначо в «Астон Виллу»
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Бывший нападающий «Астон Виллы» Гэбриэл Агбонлахор прокомментировал слухи о возможном переходе вингера «Челси» Алехандро Гарначо в бирмингемский клуб этим летом. Агбонлахор выразил недовольство таким шагом, отметив, что Гарначо не подходит для клуба, который в следующем сезоне будет участвовать в Лиге чемпионов УЕФА.

«Это и мечта, и кошмар. Он не хороший игрок. Каждый раз, когда я его смотрел, он не мог пройти мимо крайнего защитника. В последних пяти‑шести матчах за «Челси» в прошлом сезоне он, честно говоря, добегал до крайнего защитника, разворачивался и отдавал пас назад. Он боялся пойти в обводку.

Есть причина, почему от него отказались в «Манчестер Юнайтед». Есть причина, почему он не пригодился «Челси». Есть причина, почему его даже не вызвали в сборную Аргентины на чемпионат мира — при том, что у них был дефицит вингеров.

Судя по той части его карьеры, за которой я следил в «Манчестер Юнайтед», у него эго Роналду или Месси, но при этом нет таланта даже такого игрока, как Давид Белльон, который выступал за «Манчестер Юнайтед» 20 лет назад.

Всё, что слышно о Гарначо, — как он вскидывает руки, когда уходит с поля, как он покидал «Манчестер Юнайтед»… Если и есть тренер, который сможет с ним справиться, то это Унаи Эмери», — приводит слова Агбонлахора Tribal Football.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» согласовала аренду Алехандро Гарначо.

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