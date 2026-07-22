Тренер «Ливерпуля» Ираола высказался о возможном уходе Мак Аллистера из клуба

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола высказался о будущем полузащитника команды Алексиса Мак Аллистера. Ранее в прессе появлялась информация об интересе к аргентинцу со стороны мадридских «Реала» и «Атлетико».

«Я думаю, что Алексис был одним из лучших игроков клуба в прошлом году и отлично проявил себя на чемпионате мира. Это нормально, что другие команды хотят заполучить наших лучших игроков, это всегда происходит. Но я, как и в других клубах, хочу сохранить своих игроков. Наверное, я больше жду подписания контрактов с новыми футболистами, чем с теми, кто у нас уже есть», — приводит слова Ираолы ESPN.

В минувшем сезоне 27-летний Мак Аллистер провёл 55 матчей во всех турнирах, отметившись пятью голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.