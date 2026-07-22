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«Волна хайпа накрыла болельщиков». Никитин — о Возинье в символической сборной ЧМ-2026

«Волна хайпа накрыла болельщиков». Никитин — о Возинье в символической сборной ЧМ-2026
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Российский экс-футболист Алексей Никитин выразил мнение, что голкипер сборной Кабо‑Верде Возинья не заслуживает включения в символическую сборную чемпионата мира 2026 года. Ранее ФИФА представила символическую сборную турнира по версии болельщиков, в которую вошёл вратарь Кабо-Верде.

«По вратарю — волна мирового хайпа накрыла всех болельщиков, они перестали адекватно оценивать вклад на поле и в публичном пространстве. Юпамекано не был сильнейшим в своей команде на своей позиции», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

На ЧМ-2026 сборная Кабо‑Верде с Возиньей в составе уступила национальной команде Аргентины в 1/16 финала (2:3).

В чемпионате мира приняли участие 48 национальных команд. Турнир прошёл в трёх странах — США, Канаде и Мексике — с 11 июня по 19 июля. Чемпионом мира стала сборная Испании, обыгравшая в финале национальную команду Аргентины со счётом 1:0 в дополнительное время.

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