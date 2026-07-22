Тренер «Ростова» Альба рассказал, какая у клуба цель на сезон‑2026/2027

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба заявил о задаче команды на предстоящий сезон — сохранить прописку в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Новый сезон стартует 24 июля, а в 1-м туре «Ростов» сыграет на выезде с «Оренбургом» 26 июля. В прошлом сезоне ростовчане заняли 10-е место в чемпионате.

— Я считаю, что команда в этом году будет лучше, так как у нас появилось больше вариантов при выборе состава. Было время. Не все были с самого начала сборов, но мы готовимся. Я думаю, что эта команда будет лучше, чем в прошлом году.

— Как выглядели новички?

— Нормально. Товарищеская игра — хорошая тренировка для нас. Мы не смотрим в них на результат. Получили нагрузку и старались делать то, что может пригодиться в сезоне. Много вещей получалось хорошо, но нужно ещё больше. Команда готова, чтобы начать чемпионат.

— Кого‑то ещё ждать в «Ростове»?

— Всегда ждём. Руки открыты. Я доволен составом, но всё может быть. Посмотрим, никакой конкретики сказать не могу.

— Вокруг команды было много информационного шума по поводу смены руководства.

— Познакомились с новым генеральным директором. Будем работать вместе, смотрим в будущее.

— Какая задача на сезон?

— Первая — не вылететь. И сделать всё возможное в Кубке России.

— Перед 1-м туром всегда сложно анализировать соперника. Это самая сложная игра в сезоне?

— Самая сложная для нас и для них тоже. В любом туре будет сложно, как для нас, так и для соперника. Не считаю, что это играет какую‑то большую роль.

— Говорят, в Оренбурге в день игры будет 36℃, искусственное поле. Это создаёт сложности?

— Конечно, жарко очень. Мы посмотрим. Каждый день прогнозируют более тёплую погоду. Вначале говорили 32℃, потом — 34. А сегодня посмотрели — 36. Но это будет сложно как для нас, так и для них, — приводит слова Альбы «Матч ТВ».