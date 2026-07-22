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Нефтчи — Динамо Минск, результат матча 22 июля 2026, счет 2:4, 2-й квалификационный раунд Лиги конференций 2026/2027

Минское «Динамо» обыграло «Нефтчи» в квалификационном раунде Лиги конференций
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Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались «Нефтчи» из Баку и минское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Нефтчи Арена» (Баку, Азербайджан). Игра закончилась победой белорусской команды со счётом 4:2.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
22 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Нефтчи Б
Баку, Азербайджан
Окончен
2 : 4
Динамо Мн
Минск, Беларусь
1:0 Махмудов – 2'     2:0 Селява – 8'     2:1 Варданян – 36'     2:2 Малашевич – 47'     2:3 Варданян – 57'     2:4 Алыкулов – 77'    

Счёт в матче на второй минуте открыл полузащитник хозяев поля Эмин Махмудов. На восьмой минуте хавбек бело-голубых Александр Селява отправил мяч в свои ворота. На 36-й минуте нападающий гостей Карен Варданян отыграл один гол.

Во втором тайме на 47-й минуте форвард «Динамо» Евгений Малашевич сравнял счёт с передачи Варданяна. На 57-й минуте Варданян оформил дубль и вывел вперёд белорусскую команду. На 77-й минуте полузащитник Гулжигит Алыкулов установил окончательный счёт — 4:2 в пользу гостей.

Ответная встреча команд пройдёт на следующей неделе, 30 июля.

Календарь квалификационного раунда Лиги конференций-2026/2027
Турнирная сетка квалификационного раунда Лиги конференций-2026/2027
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