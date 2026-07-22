Минское «Динамо» обыграло «Нефтчи» в квалификационном раунде Лиги конференций

Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались «Нефтчи» из Баку и минское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Нефтчи Арена» (Баку, Азербайджан). Игра закончилась победой белорусской команды со счётом 4:2.

Счёт в матче на второй минуте открыл полузащитник хозяев поля Эмин Махмудов. На восьмой минуте хавбек бело-голубых Александр Селява отправил мяч в свои ворота. На 36-й минуте нападающий гостей Карен Варданян отыграл один гол.

Во втором тайме на 47-й минуте форвард «Динамо» Евгений Малашевич сравнял счёт с передачи Варданяна. На 57-й минуте Варданян оформил дубль и вывел вперёд белорусскую команду. На 77-й минуте полузащитник Гулжигит Алыкулов установил окончательный счёт — 4:2 в пользу гостей.

Ответная встреча команд пройдёт на следующей неделе, 30 июля.