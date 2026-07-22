«Ливерпуль» заинтересован в подписании вингера «Челси» этим летом — Конур

Вингер «Челси» Педру Нету может сменить клубную прописку этим летом. По информации журналиста и инсайдера Экрема Конура в соцсети, «Ливерпуль» проявляет интерес к подписанию португальца. «Красные» уже долгое время следят за выступлениями форварда, и руководство клуба ведёт обсуждение о необходимости этого трансфера.

Педру Нету перешёл в «Челси» из «Вулверхэмптона» в 2024 году за € 60 млн. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до июня 2031 года. В сезоне-2025/2026 вингер провёл за «синих» 52 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Педру Нету в € 60 млн.