Мбаппе сообщил Флорентино Пересу, что убедил Олисе перейти в «Реал» — Bild

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе сообщил президенту «сливочных» Флорентино Пересу, что убедил форварда «Баварии» Майкла Олисе перейти в мадридский клуб, сообщает Bild.

Это случилось во время чемпионата мира, где Мбаппе и Олисе выступали в составе сборной Франции. Мбаппе настаивает на переходе своего друга. Отмечается, что во время чемпионата мира он ежедневно общался с форвардом «Баварии», объясняя преимущества перехода в испанский клуб. Мбаппе также сказал Олисе, что «Реал» нуждается в нём, и похвалил жизнь в Мадриде, включая город, рестораны и климат.

В минувшем сезоне Олисе принял участие в 52 матчах во всех турнирах за «Баварию», в которых он отметился 22 голами и 31 результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.