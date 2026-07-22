«Аль-Хиляль» начал переговоры о трансфере топ-форварда «ПСЖ» — Тавольери

Саудовский «Аль-Хиляль» продолжает активную работу на трансферном рынке и начал предварительные переговоры по поводу форварда «Пари Сен-Жермен» Усмана Дембеле. Об этом сообщает журналист и инсайдер Саша Тавольери на своей странице в соцсети.

По информации источника, после подписания крайнего нападающего «Вест Хэм Юнайтед» Крисенсио Саммервила саудовский клуб нацелен на усиление состава ещё одним игроком топ‑уровня.

Уже состоялись первые контакты с представителями Дембеле. Если игрок даст согласие, «Аль-Хиляль» начнёт переговоры с «ПСЖ», который намерен продлить контракт с обладателем «Золотого мяча» – 2025.

Ранее также сообщалось об интересе «Аль-Хиляля» к защитнику миланского «Интера» Алессандро Бастони.