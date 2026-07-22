«Атлетико Минейро» отклонил предложение ЦСКА по трансферу полузащитника — RTI Esporte

Бразильский «Атлетико Минейро» отклонил предложение московского ЦСКА по трансферу центрального полузащитника Мамади Сиссе, сообщает RTI Esporte.

Российский клуб предложил за гвинейского футболиста € 5 млн, однако бразильский клуб не устроили условия выплат. «Атлетико Минейро» готов рассматривать продажу игрока только за сумму, близкую к € 10 млн.

Действующее трудовое соглашение 19-летнего Сиссе с бразильским клубом рассчитано до 31 декабря 2030 года.

В прошедшем сезоне футболист провёл за «Атлетико Минейро» 18 матчей, в которых забил один мяч. По данным портала Тransfermarkt рыночная стоимость игрока составляет € 1 млн.