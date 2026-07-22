В «Арсенале» отреагировали на травму Салиба и назвали сроки восстановления игрока

Пресс-служба лондонского «Арсенала» подтвердила информацию о травме спины защитника Вильяма Салиба и раскрыла сроки восстановления игрока.

«Вильям Салиба вернулся после участия в чемпионате мира, где он сыграл ключевую роль в выходе Франции в полуфинал турнира.

Последующие обследования специалистов после возвращения Вильяма в Лондон на этой неделе подтвердили, что он получил травму спины, которая потребует периода реабилитации.

Обширные обследования показали, что операция не рекомендуется, но Вильям должен начать программу контролируемого восстановления. Реабилитация начнётся немедленно, с постоянным контролем за его состоянием, и ожидается, что он будет вне игры в течение длительного периода.

Все сосредоточены на поддержке Вильяма, чтобы обеспечить его скорейшее возвращение в полной физической форме», — сообщает официальный сайт «Арсенала».

Ранее в прессе появилась информация, что Салиба получил тяжёлую травму позвоночника за два месяца до старта чемпионата мира по футболу — 2026, но всё равно сыграл на турнире, принимая обезболивающие и ежедневно получая специализированную помощь. Защитник провёл на турнире шесть матчей, в последнем из которых, с Испанией (0:2), получил повреждение на 30-й минуте и покинул поле.