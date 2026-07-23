«Локомотиву» советуют продать Монтеса за € 7-10 млн, если поступит предложение

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказал мнение о необходимости продажи защитника московского «Локомотива» Сесара Монтеса, если клуб получит предложение в размере € 7-10 млн. Монтес выступает за «Локомотив» с 2024 года и на чемпионате мира 2026 года провёл четыре матча в составе сборной Мексики. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 7,5 млн.

— Монтесу 29 лет, у него контракт до лета 2029 года. Если за него предложат € 7-10 млн, то «Локомотиву» обязательно нужно продавать, — сказал Гасилин в эфире «Матч Премьер».

— Считаю, что тех футболистов, кто блеснул на чемпионате мира и поднялся в цене, надо срочно продавать и быть в плюсе. Монтес не будет играть за «Локомотив» лучше, чем играл до чемпионата мира, — добавил экс‑игрок московского «Спартака» Эдуард Мор.

В 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Локомотив» в воскресенье, 26 июля, примет грозненский «Ахмат». Начало матча запланировано на 17:00 мск.