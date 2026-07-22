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Генич ответил, кого из нападающих следует продать «Спартаку»

Генич ответил, кого из нападающих следует продать «Спартаку»
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Российский комментатор Константин Генич выразил мнение, что «Спартаку» следует продать нападающего Ливая Гарсию, в случае приобретения ещё одного форварда.

— Если возьмут Виньяса или Даку, нападающего большого, то Угальде лучше оставить и Ливая соответственно слить. Зачем два больших?

— Не стоит забывать, что Ливай на фланге может сыграть
— Ну, какой? Они набрали уже на фланг. И Саусь, и Дмитриев есть, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее в СМИ появилась информация об интересе со стороны красно-белых к форварду казанского «Рубина» Мирлинду Даку и нападающему сборной Уругвая Федерико Виньясу.

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