Генич ответил, кого из нападающих следует продать «Спартаку»

Российский комментатор Константин Генич выразил мнение, что «Спартаку» следует продать нападающего Ливая Гарсию, в случае приобретения ещё одного форварда.

— Если возьмут Виньяса или Даку, нападающего большого, то Угальде лучше оставить и Ливая соответственно слить. Зачем два больших?

— Не стоит забывать, что Ливай на фланге может сыграть

— Ну, какой? Они набрали уже на фланг. И Саусь, и Дмитриев есть, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее в СМИ появилась информация об интересе со стороны красно-белых к форварду казанского «Рубина» Мирлинду Даку и нападающему сборной Уругвая Федерико Виньясу.