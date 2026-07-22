«Наполи» в дебютном матче при Аллегри проиграл «Ареццо» из Серии B

Завершился товарищеский матч, в котором «Наполи» уступил «Ареццо» из второго по силе дивизиона Италии со счётом 1:3. Эта встреча стала дебютной для главного тренера неаполитанцев Массимилиано Аллегри на его посту.

Единственный гол в составе «Наполи» забил Маттео Политано.

Напомним, Аллегри возглавил команду 3 июля 2026 года. Его контракт рассчитан до 2029 года. В минувшем сезоне специалист возглавлял «Милан». «Россонери» набрали 70 очков и заняли пятое место по итогам сезона чемпионата Италии. «Наполи» с 76 очками расположился на второй строчке.

В период тренерской карьеры Аллегри шесть раз становился чемпионом Италии: пять раз с «Ювентусом» и один раз с «Миланом». Также он пять раз завоёвывал Кубок Италии и дважды играл в финале Лиги чемпионов.