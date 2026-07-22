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«Элитная заплатка». Шнякин дал характеристику Жедсону Фернандешу в «Спартаке»

«Элитная заплатка». Шнякин дал характеристику Жедсону Фернандешу в «Спартаке»
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Известный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о роли полузащитника Жедсона Фернандеша в московском «Спартаке».

— Жедсон – это вообще бедолага. Ждём матча, когда он в ворота встанет. Вопрос формулировки, как его называть, но так и останется его статус. То есть элитная заплатка или суперуниверсал, которого можно куда угодно.

— Ну, это же не очень правильно.
— Не очень правильно по отношению к кому? По отношению к Жедсону? Ну, как-то перетерпит. Команде-то польза, — сказал Шнякин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В сезоне-2025/2026 Фернандеш провёл за «Спартак» 36 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

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