Лига чемпионов, второй квалификационный раунд: результаты матчей на 22 июля

В среду, 22 июля, состоялись встречи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, результаты на 22 июля:

«Омония» (Кипр) — «Кайрат» (Казахстан) — 1:0;

«Левски» (Болгария) — «Университатя» (Румыния) — 1:0;

«Эгнатия» (Албания) — «Целе» (Словения) — 3:3.

Сегодня команды провели первые матчи в своих парах. Ответные игры пройдут через неделю.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша турнира парижане обыграли лондонский «Арсенал».