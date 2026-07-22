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Лига чемпионов, второй квалификационный раунд 2026/2027: результаты на 22 июля 2026, календарь, таблица

Лига чемпионов, второй квалификационный раунд: результаты матчей на 22 июля
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В среду, 22 июля, состоялись встречи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, результаты на 22 июля:

«Омония» (Кипр) — «Кайрат» (Казахстан) — 1:0;
«Левски» (Болгария) — «Университатя» (Румыния) — 1:0;
«Эгнатия» (Албания) — «Целе» (Словения) — 3:3.

Сегодня команды провели первые матчи в своих парах. Ответные игры пройдут через неделю.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша турнира парижане обыграли лондонский «Арсенал».

Календарь квалификационного раунда Лиги чемпионов-2026/2027
Турнирная сетка квалификационного раунда Лиги чемпионов-2026/2027
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