Гришин: Ямаль забил бы больше голов на ЧМ, если бы был универсальнее, как Лионель Месси

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказал мнение о нападающем сборной Испании Ламине Ямале. По его словам, 19-летнему игроку не хватило универсальности на чемпионате мира 2026 года, где он забил один гол за восемь матчей. Гришин отметил, что у Ямаля есть определённые недостатки в игре.

«Если вы заметили, то правая нога у Ламина не работает. Ямаль обрабатывает мяч под левую и из‑за этого теряет время. Он, может быть, забил бы больше голов, если бы был универсальнее, как Лионель Месси. Лео, например, правой ногой и бьёт, и подаёт.

Ямаль — игрок очень высокого уровня, но он пока молодой, бежит на все мячи, на которые не надо бежать», — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».