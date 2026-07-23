15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: Ямаль забил бы больше голов на ЧМ, если бы был универсальнее, как Лионель Месси

Гришин: Ямаль забил бы больше голов на ЧМ, если бы был универсальнее, как Лионель Месси
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказал мнение о нападающем сборной Испании Ламине Ямале. По его словам, 19-летнему игроку не хватило универсальности на чемпионате мира 2026 года, где он забил один гол за восемь матчей. Гришин отметил, что у Ямаля есть определённые недостатки в игре.

«Если вы заметили, то правая нога у Ламина не работает. Ямаль обрабатывает мяч под левую и из‑за этого теряет время. Он, может быть, забил бы больше голов, если бы был универсальнее, как Лионель Месси. Лео, например, правой ногой и бьёт, и подаёт.

Ямаль — игрок очень высокого уровня, но он пока молодой, бежит на все мячи, на которые не надо бежать», — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Это невероятное совпадение — один шанс на миллион». История культового фото Месси и Ямаля
«Это невероятное совпадение — один шанс на миллион». История культового фото Месси и Ямаля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android