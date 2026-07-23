Лотар Маттеус назвал потенциальных обладателей «Золотого мяча»

Экс‑полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением о претендентах на «Золотой мяч».

«Родри признали лучшим игроком чемпионата мира — но действительно ли он был лучшим? Нередко ФИФА определяет лауреата практически сразу после финала. Родри выступал в роли плеймейкера в команде‑победительнице — так же, как и два года назад, когда Испания взяла золото Евро, а он получил «Золотой мяч». Тем не менее я сомневаюсь, что в этом году трофей снова достанется ему.

Сборная Испании действовала очень слаженно, так что пока сложно сказать, кто в итоге получит награду. На мой взгляд, хорошие шансы у Усмана Дембеле — он вновь завоевал Лигу чемпионов вместе с «ПСЖ». Килиан Мбаппе, хоть и стал обладателем «Золотой бутсы» чемпионата мира, пока не брал титулы с «Реалом». Честно говоря, я был бы удивлён, если бы награду вручили ему.

Отдельно хочется отметить Майкла Олисе из «Баварии»: он продемонстрировал яркую игру и стал лидером по голевым передачам как в Бундеслиге, так и на чемпионате мира. Вместе с лучшим бомбардиром лиги Гарри Кейном Олисе помог «Баварии» оформить «золотой» дубль, а также дошёл с командой до полуфинала мирового первенства», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.