Федерико Вальверде высказался о Моуринью после прибытия на базу «Реала»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде высказался о главном тренер «сливочных» Жозе Моуринью после своего прибытия на базу мадридского клуба.

«Я полон желания учиться, прислушиваться к каждому его совету и максимально использовать каждую секунду, проведённую с ним и его тренерским штабом. Я собираюсь использовать это время для личностного и футбольного роста. Он особенный человек, у которого я могу многому научиться. Надеюсь, это будет отличный сезон», — приводит слова Вальверде Ole.

Вальверде выступал в составе сборной Уругвая на ЧМ-2026. Южноамериканская команда завершила своё выступление на турнире после группового этапа.