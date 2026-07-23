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Н’Голо Канте мог играть за сборную Мали: Джейми Варди вспомнил, как все решилось

«Н’Голо Канте мог играть за сборную Мали». Джейми Варди вспомнил, как всё решилось
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Экс‑нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди рассказал историю, как полузащитник Н’Голо Канте, играющий за сборную Франции, выбирал национальную команду для выступлений. Варди и Канте были одноклубниками в «Лестере» в сезоне-2015/2016 — том самом, когда клуб впервые в своей истории стал чемпионом Англии.

«Поначалу Канте не хотел выступать за Францию — он мечтал играть за Мали в честь своего отца. На тренировочной базе одноклубники не скрывали удивления и настойчиво убеждали его: «Да о чём ты думаешь? Франция точно выиграет чемпионат мира — выбирай сборную Франции!» — приводит слова Варди The Touchline в соцсети.

Канте дебютировал за Францию в марте 2016 года, а спустя два года стал чемпионом мира на турнире в России. Из‑за травмы полузащитник пропустил ЧМ‑2022, а на ЧМ‑2026 провёл все матчи в запасе.

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