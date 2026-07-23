«Н’Голо Канте мог играть за сборную Мали». Джейми Варди вспомнил, как всё решилось

Экс‑нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди рассказал историю, как полузащитник Н’Голо Канте, играющий за сборную Франции, выбирал национальную команду для выступлений. Варди и Канте были одноклубниками в «Лестере» в сезоне-2015/2016 — том самом, когда клуб впервые в своей истории стал чемпионом Англии.

«Поначалу Канте не хотел выступать за Францию — он мечтал играть за Мали в честь своего отца. На тренировочной базе одноклубники не скрывали удивления и настойчиво убеждали его: «Да о чём ты думаешь? Франция точно выиграет чемпионат мира — выбирай сборную Франции!» — приводит слова Варди The Touchline в соцсети.

Канте дебютировал за Францию в марте 2016 года, а спустя два года стал чемпионом мира на турнире в России. Из‑за травмы полузащитник пропустил ЧМ‑2022, а на ЧМ‑2026 провёл все матчи в запасе.