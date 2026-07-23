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Нападающий «Вулверхэмптона» сорвал тренировку после отказа в трансфере

Нападающий «Вулверхэмптона» сорвал тренировку после отказа в трансфере
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Нападающий «Вулверхэмптона» Толу Арокодаре сорвал тренировку команды после того, как ему не позволили перейти в «Фиорентину». Об этом сообщает BBC.

По информации издания, нигерийский форвард настаивал на трансфере в итальянский клуб. Вместо этого английская команда приняла предложение от турецкого «Трабзонспора». В знак протеста футболист сел на поле по ходу тренировки и требовал отпустить его в команду Серии А.

В прошлом сезоне Арокодаре провёл 38 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. «Вулверхэмптон» вылетел из английской Премьер-лиги в Чемпионшип по итогам сезона-2025/2026.

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