Генич ответил на вопрос, уволят ли Игдисамова из ЦСКА до нового года

Российский комментатор Константин Генич высказался о ЦСКА перед началом сезона-2026/2027 и ответил на вопрос, уволят ли Дмитрия Игдисамова с поста главного тренера армейцев до нового года.

— ЦСКА играл [на сборах] и с «Локомотивом», и сейчас с «Динамо», кто был на этой игре и смотрел трансляцию… ну, блин, так нельзя играть, как играл ЦСКА. Они в первые 20 минут пустили три [мяча], а в первом тайме четыре и горели 0:4. Так тяжеловато в сезон входить. Мне кажется, Игдисамов до сих про не разобрался с тройкой: Обляков, Кисляк, Баринов.

— До нового года уберут Игдисамова?

— Думаю да, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Игдисамов возглавил ЦСКА в статусе исполняющего обязанности главного тренера в концовке прошлого сезона после ухода из клуба швейцарца Фабио Челестини. Летом он был утверждён в качестве главного тренера и подписал двухлетний контракт.