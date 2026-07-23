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Стали известны подробности переговоров о переходе Родри в «Реал» — Бергер

Стали известны подробности переговоров о переходе Родри в «Реал» — Бергер
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Во вторник, 21 июля, состоялась встреча между представителями «Реала» и агентами полузащитника «Манчестер Сити» Родри, на которой обсуждался переход футболиста в мадридский клуб, сообщает журналист Патрик Бергер на своей странице в соцсети Х.

Встреча состоялась в ресторане в Посуэло, Мадрид. Руководство «Реала» решило, что Родри является приоритетной целью клуба. «Реал» готов предложить футболисту контракт до 2030 года. «Сливочные» работают над соглашением об условиях личного контракта. Родри выражает желание вернуться в Испанию. При этом прямых переговоров между «Реалом» и «Манчестер Сити» пока не ведётся.

В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах за клуб во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами, а также выиграл чемпионат мира по футболу — 2026, став лучшим игроком турнира. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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