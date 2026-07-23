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«Зенит» ведёт переговоры о переходе полузащитника сборной Колумбии за € 20 млн — источник

«Зенит» ведёт переговоры о переходе полузащитника сборной Колумбии за € 20 млн — источник
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«Зенит» ведёт переговоры с испанским «Расингом» о переходе полузащитника сборной Колумбии Густаво Пуэрты. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, стоимость потенциального трансфера составит € 20 млн. Отмечается, что агенты 23-летнего колумбийца хотят выбить игроку оклад в € 3 млн в год. На данный момент переговоры продолжаются: «Зенит» намерен снизить сумму оклада.

Пуэрта выступает за команду из Сантандера с лета 2025 года. За это время он принял участие в 33 матчах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 18 млн. На завершившемся чемпионате мира 2026 года Пуэрта принял участие во всех пяти матчах сборной Колумбии (играл в основном составе) и отметился ассистом.

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